Nedved torna su Juve-Salernitana: "Ci mancano due punti"

TORINO - I fatti di Juve-Salernitana, con il gol di Milik in pieno recupero annullato per fuorigioco attivo di Bonucci, hanno fatto infuriare l'ambiente bianconero, anche se nessun dirigente si è esposto. Il primo a farlo, dopo tre giorni dalla partita di domenica, è Pavel Nedved, che a Sky commenta così: "Ci mancano due punti che avevamo meritato sul campo e questo spiace molto. Io sono sempre sincero, in questi due giorni abbiamo fatto fatica a tenere la concentrazione alta e pensare solo a questa partita. Quanto successo domenica ci ha coinvolto tutti sul piano emotivo, squadra, dirigenti e allenatore", ha detto prima della sfida al Benfica in Champions League.