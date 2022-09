Allegri, la giornata nera di Monza-Juve: impotente in tribuna e via al 90'

INVIATO A MONZA - Non si vede nemmeno lontanamente un barlume di luce in fondo al tunnel in cui si è infilata la Juventus nel mese di settembre, dopo i segnali incoraggianti di agosto. Dal capitombolo ferale in Champions con il Benfica alla figuraccia a Monza: in quattro giorni è crollato il mondo bianconero e di solito, in questi casi, a farne le spese è l’allenatore. Indipendentemente dalle strategie e dalle considerazioni più o meno tecniche, il dato oggettivo è che la tifoseria non è più con Massimiliano Allegri: l’hashtag #allegriout è il trend del momento sul web, il popolo bianconero all’UPower Stadium è stato impietoso nei fischi alla squadra, ma ce l’ha anche con il tecnico e in generale la sensazione, da parte dei sostenitori juventini, che il timoniere non riesca più a raddrizzare la rotta si sta diffondendo sempre di più nell’opinione pubblica. E anche gli allegriani cominciano ad avere qualche dubbio, legittimo se non altro perché la squadra è parsa scollata, senza nerbo, abulica, in balia degli eventi e in disarmo. Di certo non si è vista una Juve pronta a reagire, con la bava alla bocca come sarebbe stato lecito attendersi dopo lo scivolone pesante di mercoledì.

«Ma noi non ci arrendiamo - è il messaggio che Marco Landucci invia urbi et orbi, al posto di Max Allegri che se ne è andato subito dalla tribuna, senza incrociare nessuno -. Ora servono fatti, non parole. Abbiamo accusato la botta di mercoledì e l’espulsione di Di Maria ha condizionato la gara». Lo staff tecnico dunque non molla, ma qualcosa va fatto perché così proprio non si può andare avanti: la Juventus ha un punto in meno dell’anno scorso dopo 7 giornate di campionato e ha mezzo piede fuori in Champions.

Allegri in tribuna Ieri il Conte Max ha sofferto in tribuna, dentro “l’acquario” dell’UPower Stadium di Monza: sembrava un leone in gabbia, non senza momenti di nervosismo, come quando è stato espulso Di Maria. Per non parlare del gesto di disappunto al momento della rete di Gytkjaer che ha mandato definitivamente in tilt i bianconeri: con il match analyst di fianco, Allegri ha assistito con sconforto agli ultimi, sterili minuti, prima di prendere la via d’uscita dello stadio.

«Il mister Allegri - ha spiegato Landucci - non poteva entrare negli spogliatoi e ancora non l'ho visto. Calciatori demotivati? No, il gruppo è sempre stato sano: è chiaro che l'assenza di giocatori importanti si sente, ma non bisogna trovare scuse, bisogna tenere su la testa. Non ci sono problemi con nessuno: quando mancano alcuni elementi fondamentali si sente la mancanza ma non deve essere una scusante. Dobbiamo fare meglio, non trovare scuse. I problemi si possono risolvere: bisogna fare meglio e lo faremo. Non vorrei essere ripetitivo ma in questa occasione non possiamo dire altrimenti: dobbiamo fare meglio tutti. Ora sembra tutto nero, bisogna ritrovare l’azzurro. Purtroppo la sosta arriva nel momento sbagliato».