Crisi Juve, Marchisio: “Scollamento tra squadra, Allegri e società”

TORINO - Claudio Marchisio non fa sconti alla Juventus. L’ex centrocampista bianconero commenta la crisi della squadra di Allegri dopo la sconfitta di Monza . “Il problema non è la Juventus che perde, si può anche perdere - sottolinea - ma il problema è perdere con il Monza senza mai tirare in porta . C’è uno scollamento tra la squadra, l’allenatore e la società, e questo è evidente dalle dichiarazioni. Con un organico importante, anche in inferiorità numerica la partita te la puoi giocare. L’espulsione di Di Maria rispecchia quanto sta accadendo all’interno della squadra: un giocatore esperto come lui non può commettere una leggerezza del genere. Ma al di là dei singoli, questa squadra non riesce a giocare. E questo è aspetto più preoccupante ”.

Marchisio: "Per cambiare non vorrei si aspettasse la pausa del Mondiale"

L’intervento alla Domenica Sportiva dell’ex centrocampista juventino è stato piuttosto incisivo. ”Non vorrei che si aspettasse la pausa del Mondiale per cambiare allenatore - afferma Marchisio - la Juventus sta vivendo una situazione piuttosto delicata. Vlahovic da quando è arrivato a Torino non è cresciuto per niente, così come non è cresciuta la squadra. Ma cambiare non è semplice: in questo momento, chi può essere inserito in questo contesto?”.