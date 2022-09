Juve, gli auguri speciali a Tardelli: "Ha vinto tutto con noi!"

TORINO - "Ha vinto tutto con la Juve! Tanti auguri a Marco Tardelli!". La Juventus celebra con queste parole, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, il compleanno di Marco Tardelli. L'ex centrocampista, che ieri sera era presente in tribuna a San Siro al fianco di Beppe Marotta per assistere a Italia-Inghilterra, compie infatti 68 anni. Tardelli ha indossato la maglia bianconera per un decennio - dal 1975 al 1985 - vincendo 5 scudetti, 2 Coppe Italia, 1 Coppa Uefa, 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa Uefa e 1 Coppa dei Campioni (oltre allo storico Mondiale del 1982 con l'Italia).