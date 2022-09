Sabatini: "Juve da Scudetto con Pogba e Chiesa. Allegri combatterà"

"Ancora possibile lo scudetto per la Juve? Si. Non me ne parlate perché mi ha grattato certi scudetti mai visti: con la Roma sono stato sopra di 7-8 punti e poi sono arrivato secondo. Perché questa Juventus non potrebbe vincere? Certo che può vincere". Sono le parole di Walter Sabatini durante il programma “Kickoff” su Dazn. L'ex direttore sportivo si è espresso così sulla domanda in studio sulla possibile vittoria del campionato da parte dei bianconeri, al momento a 7 punti di distanza dal primo posto in classifica.