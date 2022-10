Il Milan dirà quanto vale la Juve senza l'Angelo custode Di Maria (35 assist in Champions)

La seconda vittoria consecutiva della Juve nell'arco di tre giorni ha confermato i progressi della squadra di Allegri, dopo la falsa partenza stagionale che costringe i bianconeri a rincorrere sia in campionato sia in Champions League. Ecco perché, tanto per Max quanto per Pioli, diventa una cartina di tornasole la supersfida di San Siro con il Milan, seccamente sconfitto dal Chelsea e autore della peggior prestazione da tre anni a questa parte. Sia chiaro: né il successo sul Bologna né il successivo sul Maccabi possono o devono essere considerati i sigilli sulla fine della crisi: i rossoblù si erano rivelati avversari in preda a un'evidente travaglio tattico che Thiago Motta deve guarire, pena ulteriori ambasce; sul 2-1 per i bianconeri, gli israeliani hanno ripetutamente rischiato di pareggiare, forti anche dell'ingresso in campo nella ripresa dei quattro giocatori che, sino alle 19.39, avevano osservato il digiuno religioso prescritto dalla loro fede.