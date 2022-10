Brasile: la lista il 7 novembre, mese da brividi per Bremer nella Juve

TORINO - (e.e.) Un mese da vivere con il batticuore. L'agenda ha una data fatidica evidenziata: il ct del Brasile, Tite, divulgherà la lista dei 26 per il Mondiale in Qatar direttamente dalla sede della federcalcio verdeoro a Rio de Janeiro, lunedì 7 novembre. Per Bremer, così, sarà un mese di passione, a cominciare da San Siro dove affronterà il Milan di Giroud e Leao. Deve convincere per entrare nel gruppo che sogna il titolo, con gli altri compagni della Juventus: Alex Sandro e Danilo.