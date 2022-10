I tifosi Juve non dimenticano Dybala: "Rimettiti presto Paulo"

Paulo Dybala rischia di saltare il Mondiale . L'ex attaccante della Juve è finito di nuovo ko durante la sfida tra Roma e Lecce : dopo aver calciato il rigore che ha regalato i tre punti ai giallorossi, l'argentino è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio . Sguardo cupo, smorfie di dolore e faccia alquanto preoccupata. Preoccupazione che è stata confermata da Josè Mourinho nel post partita : "Ho la sensazione che Dybala stia molto male. Se torna prima del 2023? Ho parlato con lui e penso sia difficile" . In attesa degli esami strumentali, dalle parole di Mou si evince che l'infortunio di Dybala sia abbastanza grave e la Joya rischia di saltare il Mondiale in Qatar . Nella giornata di oggi, l'attaccante argentino verrà sottoposto a ulteriori controlli che indicheranno i tempi di recupero .

Dybala, l'affetto dei tifosi Juve

L'ennesimo infortunio di Dybala ha gettato nello sconforto i tifosi della Roma, ma non solo. Sui social sono arrivati tantissimi messaggi di conforto da parte dei supporter della Juve. Nonostante l'addio, il popolo juventino è rimasto molto legato all'ex numero 10 bianconero: "Al mondo dovrebbe esserci un po' di riconoscenza e soprattutto di umanità. Rialzati come sempre campione", "Rimettiti presto Paulo", "Dybala resterà sempre nel mio cuore" , "Da amante del calcio, da tifoso della Juve, spero davvero che Dybala non si sia fatto niente di grave. Forza Paulo!" - questi alcuni dei messaggi di affetto.