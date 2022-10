Mourinho shock: Dybala rischia il Mondiale!

ROMA - "Come sta Dybala? Dico male, per non dire molto, molto male. Ma la sensazione è che stia molto, molto male. Non ho parlato con il dottore, ma per esperienza posso dire che non siamo ottimisti. Se torna prima del 2023? Ho parlato con lui e penso sia difficile". Josè Mourinho gela i tifosi della Roma e della nazionale argentina. Il tecnico portoghese, ai microfoni di Dazn, ha commentato così le condizioni dell'ex juventino, uscito per infortunio dopo aver trasformato il calcio di rigore del 2-1 contro il Lecce.

"Una gara gestita male: salvo il risultato"

Il tecnico giallorosso ha poi parlato della vittoria contro il Lecce: "E' stata una partita difficile, che abbiamo gestito male. Quando sei stanco invece di giocare semplice finisci per complicare le cose. Quando eravamo in superiorità numerica dovevamo far girare meglio la palla, ma non mi è piaciuto il modo in cui abbiamo gestito certe situazioni di gioco. E' vero che abbiamo avuto occasioni per segnare il terzo gol, ma il risultato è stato in bilico fino alla fine. Con l'Atalanta abbiamo giocato bene e perso, oggi sono contento per i tre punti".