Tracollo Juve, Lapo Elkann resta senza parole

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Maccabi, anche Lapo Elkann è rimasto senza parole. Il nipote dell'Avvocato, che solitamente commenta le sfide della squadra bianconera su Twitter, questa sera non ha scritto nulla, ma si è limitato a un cinguettio fatto di soli tre puntini di sospensione. Lapo ha preferito non esporsi, diversamente dal presidente Agnelli che, intervistato ai microfoni di Sky Sport nel post partita, ha usato parole forti: "C'è da provare vergogna e chiedere scusa ai tifosi, che in questo momento fanno fatica anche a girare per strada". Ai tre puntini di sospensione di Lapo hanno risposto moltissimi tifosi bianconeri, profondamente delusi dal risultato e dall'attaggiamento della squadra di Allegri.