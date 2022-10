Chiesa si allena con l'Under 17: le possibili date del ritorno in campo

Prosegue spedito il recupero di Federico Chiesa. L'esterno della Juve, dopo aver partecipato a due allenamenti con il resto della squadra, ha effettuato un test importante in vista del progressivo rientro in campo. Mentre il resto della squadra era impegnata in Champions, Chiesa ha proseguito il programma di lavoro e nella giornata odierna è stato a Vinovo, dove ha svolto un allenamento insieme all'Under 17. Allegri, nell'ultima conferenza stampa prima della sfida con il Maccabi, ha sottolineato che le condizioni del numero 22 sono buone, ma che non è ancora disponibile. L'allenamento di Chiesa con l'Under 17 è stato documentato dal club bianconero che ha postato foto e video sui propri social. A fine partita l'esterno bianconero si è fermato per scattare una foto ricordo con i giovani bianconeri.