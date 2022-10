Juventus, Pogba è tornato: FOTO e report allenamento!

Pogba, torna il Polpo: lavoro con il gruppo

La grande notizia per Allegri e i tifosi però è il ritorno sul campo di Paul Pogba, che si è allenato parzialmente in gruppo. Il ritorno del centrocampista francese sembra essere sempre più imminente, come per Di Maria e Bremer il big match contro l'Inter potrebbe vederlo di nuovo disponibile, e i tifosi tornano a sognare dopo aver rivisto in campo anche Federico Chiesa.