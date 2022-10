Moggi: Alla Juve manca il gioco. Allegri presuntuoso. Su Miretti, Iling e Pogba...

Ha festeggiato da tempo le nozze d’oro con il mondo del calcio. Ma per la sua determinazione, la sua verve, il suo spirito indomito e la sua lucidità, sembra che di anni ne siano passati tanti, tantissimi meno. Luciano Moggi, classe 1937, sin da quando lavorava negli Anni ’70 come talent-scout e capo degli osservatori della Juve, ha sempre avuto un occhio di riguardo per le giovani promesse. Era un suo punto d’orgoglio andare a scovarle anche nei campetti minori per poi lanciarle negli “arenghi” più prestigiosi. Perciò ha sempre apprezzato il Golden Boy, trofeo internazionale di Tuttosport - giunto alla ventesima edizione - riservato al miglior Under 21 europeo dell’anno.