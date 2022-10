Juve, le condizioni di McKennie: il comunicato sul ko muscolare

TORINO - La Juventus di Massimiliano Allegri perde per infortunio anche Weston McKennie. I bianconeri, tramite il sito ufficiale, hanno comunicato il bollettino medico sulle condizioni del giocatore statunitense: "Weston McKennie è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il JMedical che hanno evidenziato un quadro di sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra, le sue condizioni saranno valutate quotidianamente". Un'altra dura perdita per Allegri che nella giornata odierna ha potuto, almeno parzialmente, riavere a disposizione in gruppo Angel Di Maria e Gleison Bremer mentre, ancora una volta, si prolungheranno i tempi di rientro di Paul Pogba dopo il nuovo stop muscolare che lo costringerà a saltare i Mondiali in Qatar.