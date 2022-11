Szczesny e la Juventus fuori dalla Champions: l’autocritica e la speranza per il futuro

"Siamo usciti dalla Champions League perché ci è mancato l’atteggiamento di oggi: il coraggio di giocare a calcio e la voglia di lottare. Abbiamo fatto un girone senza carattere e senza mentalità da Juventus. Segnali positivi? I giovani, possono giocare nella Juve. Tutte le partite sono diverse. Il Psg ti lascia giocare e abbiamo trovato più spazi. Questa attenzione dovrebbe essere la normalità, e invece in questa Champions non ci è mai stata. Ora che siamo usciti è venuto fuori l'orgoglio e abbiamo fatto una grande partita. Con l'Inter è sempre uno scontro diretto, una gara importantissima. Arriviamo con molta carica". Così Szczesny ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta casalinga della Juventus contro il Psg nell'ultimo turno della fase a gironi di Champions League. I bianconeri retrocedono in Europa League.