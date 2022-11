Mbappé-Chiesa, dopo l’abbraccio la risposta: fuoriclasse anche sui social

Juve-Psg è stata la partita del ritorno in campo di Federico Chiesa. Dal boato durante la lettura delle formazioni, al lungo applauso durante il cambio: i tifosi hanno aspettato questo momento per undici lunghi mesi. Nonostante i vari infortunati, Allegri può finalmente sorridere perché ha ritrovato l'esterno bianconero che contro i parigini ha messo minuti preziosi nelle gambe, soprattutto in vista della sfida di domenica contro l'Inter.