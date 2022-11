Tebas si arrabbia con Perez: "Non è vero che i giovani amano meno il calcio"

TORINO - L'intervista esclusiva del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, pubblicata oggi da Tuttosport fa rumore in tutta Europa e stamattina è arrivata la risposta da Javier Tebas, il presidente della Liga, storico avversatore della Superlega. Perez aveva spiegato come il calcio attuale stia perdendo l'attenzione delle nuove generazioni. La risposta di Tebas è stata questa: «Florentino Pérez a Tuttosport: "Non possiamo permettere che i giovani amino sempre meno il calcio perché le partite che offriamo sono meno attraenti" Per favore, qualcuno dica a quest'uomo che questa è FAKENEWS, che ripete una bugia così tanto che potrebbero finire a crederci». Di seguito un video nel quale viene attaccata la Superlega, con dato che dimostrano come in Spagna l'audience della Liga fra i ragazzi sotto i 24 anni è cresciuta del 22%; che l'audience mondiale fra i 16 e i 29 anni è cresciuta del 3.4%; che il 60% del pubblico di Tik-Tok, piattaforma social molto giovane, è "consumatore" di calcio. La Superlega ha sempre diffuso altri dati.