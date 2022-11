Verona-Juventus, Allegri e la punizione di Verdi: preghiera e fiuuu

VERONA - Quella di ieri contro il Verona, in trasferta al Bentegodi, è stata una vittoria soffertissima per la Juventus. E a rendere meglio l'idea ci ha pensato proprio Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero ha vissuto con grandissima paura la punizione dal limite dell'area a favore degli scaligeri calciata da Simone Verdi al 92'. Prima della conclusione Allegri si è infatti accovacciato a terra mettendosi le mani sul volto, pur non guardare la potenziale occasione da gol dei padroni di casa. Il tiro è poi terminato alto sopra la traversa e Allegri ha potuto sospirare uno dei vecchi e ormai celebri "Fiuu".