Relax, lavoro e la Juve nei pensieri: il Pogba 2023 rinasce a Miami!

TORINO - A Miami la mancanza del calcio giocato, probabilmente, si sente un po' meno. E poi, vuoi mettere l'occasione per festeggiare il compleanno della tua dolce metà, in un locale esclusivo, di proprietà di amici speciali? Dall'imprenditore David Grutman , un'istituzione se cerchi un ristorante vip in Florida e non solo, al diretto interessato, Paul Pogba , sui social non mancano i post con foto e video della serata dedicata ai 28 anni compiuti da Zulay , la sua compagna, modella boliviana e madre di due bimbi avuti con il Polpo .

Relax e lavoro

Il look di Pogba è tutt'altro che sobrio, ma una sua eleganza ce l'ha: completo con giacca verde e camicia bianca che fa da pendant al berretto. E' notte di sano divertimento per il centrocampista che i tifosi della Juventus continuano ad aspettare, visto che a parte i 45 minuti di “riscaldamento" disputati a Las Vegas il 23 luglio contro il Chivas Guadalajara in amichevole, il francese non ha più indossato la maglia bianconera se non per eventuali spot. Paul è in vacanza a Miami, ma le sue sono ferie di lavoro per recuperare finalmente dall'infortunio che gli ha fatto saltare il Mondiale in Qatar. Assieme a un componente dello staff medico della Juve, il Polpo sta seguendo un intenso programma di terapie e allenamenti, finalizzati a rientrare alla Continassa il 6 dicembre dove tornerà a lavorare in gruppo. Quando lo rivedremo finalmente in campo? Il 7 gennaio - sfida all'Udinese - potrebbe essere il giorno buono.