Juventus, vincere è l’unica cosa che conta?

Vincere è l’unica cosa che conta? Dopo tutto è davvero questa l’essenza della juventinità? Il vero riassunto del passato, del presente e del futuro del club o una condanna intorno alla quale si sta intossicando il sentimento bianconero? «Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta». Quando Vince Lombardi, leggendario coach della NFL, una specie di Trapattoni del football americano, parafrasò il motto di monsieur De Coubertin, inventore delle Olimpiadi moderne, non pensava di creare uno slogan così duraturo nel tempo e certamente non voleva esprimere in modo letterale quel concetto. Era un modo per caricare i suoi giocatori prima di una partita importante, espandendo in modo roboante uno dei pilastri della sua filosofia agonistica, bene espressa in un’altra sua frase: «Vincere non è tutto, ma la volontà di vittoria sì». D’altra parte, chi volesse immaginarsi Lombardi può fare riferimento alla magistrale interpretazione di Al Pacino in “Ogni maledetta domenica”, il cui protagonista è fortemente ispirato alla vita dello stesso Lombardi, compreso l’epico discorso nello spogliatoio.

Quando Giampiero Boniperti, nelle vesti di presidente (leggendario almeno quanto Vince Lombardi), riprese quel motto lo aveva trovato tutto sommato in linea con la filosofia del senatore Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat, che usava dire: «Una cosa fatta bene può sempre essere fatta meglio», ovvero tendere sempre al massimo, non accontentarsi mai.