Ihattaren torna in libertà, il legale: "È pronto per allenarsi con la Juventus"

UTRECHT (Paesi Bassi) - La notizia dell'arresto di Mohamed Ihattaren, giovane talento della Juventus in prestito - fino al prossimo 3 gennaio - all'Ajax aveva scosso il mondo del calcio. Il calciatore, appena 20enne e con alle spalle un gran numero di problemi extra-calcistici, a partire dai legami con la malavita, era stato prelevato dalle forze dell'ordine mentre si trovava all'interno di un'abitazione a seguito di un'anonima denuncia per minacce. Su Twitter, però, il legale del calciatore Sander Janssen ha fatto sapere che il fantasista olandese di origine marocchina è tornato in libertà.