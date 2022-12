Cosa rischia la Juve? Facciamo chiarezza

Ogni vicenda riguardante la Juventus viene amplificata quasi a dismisura, probabilmente per l’importanza che riveste, da oltre un secolo, nella vita del nostro Paese. Le dimissioni del CdA bianconero, di sicuro un evento importante nella storia della società, debbono però essere valutate correttamente. Premesso che in questi giorni non risultano maturati ulteriori sviluppi delle indagini della magistratura ordinaria (dopo la notifica in data 24.10.2022 dell’avviso di conclusione delle indagini, l’accusa si è cristallizzata in quelle contestazioni), deve considerarsi fuorviante accostare la decisione del CdA a chissà quali terribili novità giudiziarie. Correttamente, la stessa Procura della Repubblica di Torino aveva emesso un comunicato stampa volto a delineare i termini giuridici della propria iniziativa processuale: quelli erano e quelli sono.

Al di là del clamore suscitato dall’uscita di scena della “squadra” dirigenziale, una corretta attività di informazione dovrebbe, prima di addentrarsi in pronostici sulle “punizioni sportive” (solleticando gli ultras dell’odio calcistico sviscerato), chiarire quali sono i contesti nell’ambito dei quali sarà esaminata la vicenda “plusvalenze/manovre stipendi”, vero nocciolo delle imputazioni addebitate al club. La partita si giocherà in due diversi ambiti. Il primo è quello, ampiamente sviscerato dai mass media, del processo penale. Occorre subito precisare che la vicenda si trova tutt’ora nella fase preliminare della formulazione della accuse, che dovranno essere vagliate da un giudice dapprima al fine di verificare se consentono un rinvio a giudizio degli indagati e, nel caso in cui questo accada, da altri giudici collocati in tre gradi del processo (Tribunale, Corte d’Appello, Cassazione). Solo in presenza di una sentenza definitiva di condanna si potrà affermare che gli imputati erano colpevoli e per quali fatti. Per completezza di informazione, si dovrebbe evidenziare che l’unico giudice, al quale la Procura si è ad oggi rivolta allo scopo di ottenere la emissione di misure cautelari, ha respinto le richieste della accusa e ha posto in dubbio la consapevolezza del comportamento degli indagati.