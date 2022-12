La Juve torna alla Continassa: quando arrivano Chiesa e Pogba

Un occhio al campo, dove da martedì tornerà a guidare la squadra in vista della ripresa del campionato. E un altro al Mondiale, con l'iniziale pattuglia di undici bianconeri che si assottiglia sempre più. Max Allegri monitora l'una e l'altra situazione, in realtà intrecciate tra loro. Se al via-bis della stagione alla Continassa si presenteranno soltanto una dozzina di elementi – gli italiani, Cuadrado e Soulé, ovvero coloro che non hanno preso parte al Mondiale –, giorno dopo giorno i reduci dal Qatar faranno gradualmente rientro in gruppo. Dopo aver beneficiato, come già successo per i compagni di squadra, di alcuni giorni di vacanza. I primi saranno Kostic, Vlahovic e McKennie, eliminati dalla rassegna iridata tra ieri e oggi, per gli altri si vedrà in base ai risultati che matureranno nella penisola araba.