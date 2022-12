"Pogba accanto a Macron per la finale del Mondiale! Ma la Juventus…”

A causa dell' infortunio al ginocchio Paul Pogba non ha partecipato al Mondiale in Qatar , ma non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alla sua nazionale . Con foto e video postati sui social il numero 10 della Juve si è più volte congratulato con i suoi compagni di nazionale che domenica si giocheranno la finalissima contro l' Argentina . E proprio relativamente alla finale che si giocherà al Lusail Stadium, secondo quanto riportato dall' Équipe , il presidente Macron avrebbe inviatato in Qatar tutti gli infortunati della Francia.

Pogba e la richiesta alla Juve

Pogba avrebbe già comunicato alla Juventus le sua intenzione, ovvero quella di raggiungere la sua nazionale in Qatar: al momento però il club, nonostante non abbia rilasciato dichiarazioni ufficiali, non sembrerebbe d'accordo soprattutto perché il centrocampista sta ancora recuperando dall'infortunio. Per domenica, giorno della finale, è previsto un giorno di riposo dall'allenamento, dunque Pogba non salterebbe alcuna sessione. Ora la palla passa al club bianconero che deve decidere se autorizzare il viaggio o meno. Sempre secondo l'Équipe, anche Lucas Hernandez avrebbe chieso di poter andare in Qatar, ma il Bayern Monaco gli avrebbe negato il permesso in quanto un volo di 6 ore è poco raccomandabile dopo un intervento al ginocchio come quello subito dal terzino francese.