Juventus, Allegri: "Ecco quando tornano Bonucci, Chiesa e Vlahovic". E su Rabiot e Di Maria...

TORINO - “Tra gli infortunati credo Chiesa sarà a disposizione, lo stesso vediamo De Sciglio, Bonucci sicuramente no, Vlahovic difficilmente”. Massimiliano Allegri, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine dell'amichevole vinta 1-0 contro il Rijeka, dà così appuntamento al prossimo 30 dicembre per il test con lo Standard Liegi: “I calciatori sono in buone condizioni, è normale che debbano crescere e debbano calarsi nuovamente nelle partite. Adesso dal 27 rientreranno anche i brasiliani, per Rabiot e gli argentini servirà ancora qualche altro giorno. Abbiamo fatto due buone partite, venivamo da giorni di lavoro importante. Questi sono test dove ci può essere un po’ di calo d’attenzione dopo una vittoria come quella di Londra, abbiamo regalato loro dei palloni pericolosi per superficialità. Il secondo tempo è stato sicuramente meglio”.