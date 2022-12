Una nuova Juventus sotto l'albero: presente e futuro in 16 risposte

Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Juventus verrà eletto nell’assemblea del 18 gennaio. L’azionista di maggioranza presenterà oggi la sua lista e verrà resa nota il 26 dicembre. Nella lista compilata dal presidente in pectore Gianluca Ferrero non ci sono nomi noti dell’ambiente del calcio, ma una squadra (probabilmente ristretta a 5/6 elementi) di legali e commercialisti, esperti di diritto amministrativo e di revisione di bilanci. Non sono previste “bandiere” o dirigenti del mondo del calcio.

2. Quindi niente Del Piero e niente Marotta?

Per il momento niente Del Piero e niente Marotta. Il che non significa che, nel corso dei prossimi dodici mesi, l’area sportiva della società non venga implementata o ristrutturata con l’inserimento di professionalità provenienti dal mondo del calcio. Al momento la Juventus, intesa come società, viene gestita da Maurizio Scanavino, già operativo da qualche settimana con il ruolo di direttore generale. Sarà lui a occuparsi della gestione generale del club. Sotto di lui, con la specifica delega alla gestione sportiva, agiscono Massimiliano Allegri, Federico Cherubini e Marco Storari.