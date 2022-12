Plusvalenze Juve, il ricorso ai raggi X: siamo sempre lì

La Juventus ha un nuovo Consiglio di Amministrazione e, come previsto, si tratta di un gruppo di eccellenze nel settore della revisione di bilanci, del diritto amministrativo e di impresa senza nessun legame con il mondo del calcio. Il piano della proprietà bianconera è chiaro: difendersi con veemenza in tutte le sedi dove la Juventus è chiamata a farlo (tribunali sportivi, penali e civili) per dimostrare la correttezza del club. Ci saranno molte partite da giocare fuori dal campo e John Elkann ha scelto i suoi fuoriclasse per vincerle. Per quelle, diciamo, tradizionali da disputare sull’erba, avrà potere Massimiliano Allegri, che in questo momento guida, insieme a Federico Cherubini e Marco Storari, l’area tecnica. Fino alla fine della stagione bastano loro, poi si vedrà. Chi si aspettava un Del Piero o un Marotta, insomma, può sperare che accada più avanti, quando è possibile che ci sia un riassetto societario per andare incontro alle esigenze sul fronte calcistico della società, ma intanto Scanavino, dg e ad in pectore, si prende i prossimi mesi per giudicare il lavoro e i risultati con questo assetto del settore sportivo.