Agnelli sulle dimissioni: "La Juve viene prima di tutto e tutti"

Nella sala stampa dell'Allianz Stadium è iniziata l'ultima assemblea degli azionisti della Juventus guidata da Andrea Agnelli. Il presidente dimissionario ha aperto la seduta con un discorso. Ecco le sue parole: "Non è stata una decisione facile, mi sono impegnato al massimo sia sul campo sia fuori e sono stati anni straordinari. Al tempo stesso ho assunto questa decisione con convinzione e in piena serenità. Io, personalmente, sono fermamente convinto di aver operato bene e che i rilievi non sono giustificati, la nostra società dovrà continuare a tutelare gli interessi del club, per questa ragione, per spirito di servizio e attaccamento ai colori, ho deciso di fare un passo indietro anche per evitare che in futuro alcune mie prese di posizione potessero passare come scelte personali. La Juventus quindi viene prima di tutto e di tutto, fino alla fine".