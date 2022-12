Juventus, allenamento alla Continassa: Chiesa in gruppo. Riecco Danilo e Alex Sandro

La Juventus è tornata ad allenarsi al Training Center dopo i tre giorni di riposo concessi da Max Allegri in concomitanza delle festività natalizie. Alla Continassa si sono rivisti anche i due brasiliani Danilo e Alex Sandro, reduci dalla delusione Mondiale con il Brasile. All'appello mancano ora soltanto i due argentini, freschi campioni del Mondo, Angel Di Maria e Leandro Paredes, il cui rientro a Torino è previsto dopo Capodanno. Anche Federico Chiesa si è allenato in gruppo e sarà regolarmente a disposizione per l'amichevole del 30 dicembre contro lo Standard Liegi prima della ripresa del campionato, previsto il 4 gennaio contro la Cremonese.