Juventus, Danilo e il Brasile: un match nel nome di Pelé

TORINO - Qualcosa più di una semplice amichevole. La Juventus torna a ricevere l’abbraccio dell”Allianz Stadium a cinque giorni dalla ripresa del campionato a Cremona e lo fa - sostanzialmente - schierando la miglior formazione possibile di fronte allo Standard Liegi. Allegri si affida a Danilo, Bremer e Alex Sandro in difesa, tutti rientrati da pochi giorni alla Continassa dopo il Mondiale con il Brasile (partita speciale in ricordo di Pelé ), mentre in mezzo al campo toccherà a Miretti e non a Fagioli affiancare McKennie e Locatelli.

Juventus, niente Chiesa

Prove generali per i giovani sulla corsia di destra, invece, con Akè titolare, dopo la prova dal 1’ di Soulè contro il Rijeka. A proposito di giovanissimi, inoltre, convocazione in panchina per il centrale olandese Huijsen, classe 2005. Non ci sarà, invece, Chiesa: l’esterno azzurro, regolarmente in gruppo negli ultimi giorni, oggi proseguirà nel lavoro alla Continassa per essere al meglio a gennaio.