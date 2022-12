Dopo aver saltato le due amichevoli contro l'Arsenal e il Rijeka, Federico Chiesa non ci sarà nemmeno contro lo Standard Liegi. L'esterno infatti non figura nella distinta del club bianconero: Allegri dovrà fare a meno del numero 22 che prosegue il recupero dall'affaticamento e continua ad allenarsi alla Continassa. Nel mirino di Chiesa c'è la sfida del 4 gennaio contro la Cremonese che darà il via alla ripresa del campionato.