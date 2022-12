Juve, Soulé e il sombrero di tacco: e i tifosi ci rivedono Dybala VIDEO

Il baby talento argentino, dopo aver dimostrato tutte le sue qualità con la Next Gen, ha convinto anche Max Allegri che da quest'estate ha aggregato Soulé alla prima squadra. Dopo l'esordio in campionato e quello in Champions League contro il Maccabi Haifa, Matias è stato schierato più volte durante la stagione, ma nelle tre amichevoli contro Arsenal, Rijeka e Standard Liegi, il tecnico bianconero ha deciso di dargli maggiore fiducia concedento minuti importanti all'ex Velez e cambiandogli spesso posizione in campo. Nelle prime due amichevoli Soulé è stato utilizzato da Allegri come esterno nel centrocampo a cinque, sia a destra che a sinistra. Contro lo Standard Liegi è entrato nel secondo tempo, come sostituto di Kean: il talento argentino è stato uno dei protagonisti assoluti dell'amichevole disputata all'Allianz Stadium, ma non solo per il rigore decisivo che ha portato in parità la Juventus. Durante la partita ha deliziato il pubblico con una serie di giocate interessanti, tra cui uno strepitoso sombrero di tacco che ha scatenato i tifosi presenti in tribuna e quelli sui social. La classe, le qualità tecniche e le giocate di Soulé hanno provocato un po' di nostalgia tra i supporter juventini che da sempre ci rivedono un certo Paulo Dybala.