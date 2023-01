Juventus, intera seduta in gruppo per Szczesny: si candida per Cremona

TORINO - "Wojciech Szczesny ha svolto l'intero allenamento in gruppo". A distanza di tre giorni dal problema al collo accusato nell'amichevole pareggiata con lo Standard Liegi e a due dalla trasferta allo Zini di Cremona, per la ripresa del campionato, il portiere polacco ex Roma - fa sapere la Juventus in una nota diramata sul proprio ufficiale - ha lavorato alla Continassa con il resto dei compagni agli ordini di Allegri: qualora non riuscisse a recuperare in tempo, a difendere la porta bianconera ci sarà Mattia Perin. Il club torinese fa sapere inoltre che "Angel Di Maria e Leandro Paredes sono rientrati al JTC dopo la vittoria del Mondiale".