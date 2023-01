Juve, l'ora di rialzare la voce: la gogna mediatica l'ha caricata a mille

Pressione a mille atmosfere. Da gestire con sapienza e attenzione, in modo da trasformarla in energia pura e riuscire così a scaricare al meglio tutta la rabbia accumulata in questo lungo stop per il Mondiale. In cui la Juventus, quasi subito dopo la sosta, è finita suo malgrado al centro della gogna mediatica per via dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Torino per il presunto bilancio “alterato”. Dunque oggi si riparte e i giocatori hanno finalmente, nuovamente, la possibilità di parlare nel modo per loro più congeniale ed efficace: con i piedi, per trattare il pallone nel migliore dei modi. Tutte le accuse piovute addosso al mondo bianconero, tra inchiesta della giustizia ordinaria e sportiva, hanno evidentemente lasciato il segno nell’animo di Bremer e compagni. Perché uno può isolarsi finché vuole ma in questo mondo ipercollegato è sostanzialmente impossibile evitare contatti con l’esterno. E oggi ecco la prima possibilità per ricominciare a prendersi un po’ di quella luce bella e chiara che nelle ultime sei partite aveva illuminato la Vecchia Signora: sei vittorie su sei e zero gol incassati. Dunque la Juventus prova a respirare l’aria pura del campo dopo essersi dovuta sorbire le tossine delle intercettazioni piovutele addosso senza soluzione di continuità, a colpirla un giorno sì e l’altro anche.