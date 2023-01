Cremonese-Juventus, la moviola: Valeri e Dessers, perché non sono gol

14’ Valeri è servito da Bianchetti, scavalca Szczesny con un pallonetto che forse entra, visto il recupero stoico di Bremer, ma parte in posizione di fuorigioco e fa bene l’arbitro Ayroldi (con anche il supporto del Var Mazzoleni) ad annullare.

21’ Ancora una rete non concessa alla Cremonese. Dessers insacca a gioco già fermo: Ayroldi, puntalmente, ha ravvisato una spinta fallosa dello stesso Dessers, ai danni di Danilo, grazie alla quale è riuscito a smarcarsi. Nella stessa azione, peraltro, anche Kostic aveva subito un intervento falloso.

Secondo tempo

24’ Meité ammonito a seguito di un intervento in ritardo su Locatelli. Era diffidato, salterà la prossima partita. 25’ Rabiot appena entrato viene subito ammonito per comportamento non regolamentare. Il fallo è ingenuo, il cartellino è corretto.