Juventus: Cristiano Ronaldo chiama Cuadrado all'Al Nassr

TORINO - (e.e.) Alla Juventus si erano tanto piaciuti. Perché il linguaggio tecnico e la velocità d'esecuzione erano gli stessi: si capivano al volo, insomma. E anche nello spogliatoio la relazione era lanciatissima. Già, tanto che Cristiano Ronaldo un giorno si presentò con la capigliatura alla Cuadrado e i due fecero il selfie dell'anno . Panitas una volta, panitas per sempre. E adesso, CR7 chiama il colombiano all'All Nassr, primo nome per la campagna di rafforzamento.

Cuadrado-Juventus, il divorzio

Cuadrado, infatti, va in scadenza e la Juve non rinnoverà, così, a breve, l’esterno sarà libero di firmare un contratto per la prossima stagione. A giugno il divorzio è scritto. E Cuadrado sta pensando al futuro: non vuole lasciare la nazionale e quella in Arabia è un'avventura che lo stimola. Ne ha anche parlato con il connazionale Ospina, ex Napoli, portiere e compagno di Cristiano a Riad. La riunione dei Panitas si avvicina…