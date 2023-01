Juventus, dopo l'umiliazione la parola d'ordine è ripartire

INVIATO A NAPOLI - Ripartire dopo una lezione come quella impartita dal Napoli di Spalletti, non è facile. Ma Allegri è stato chiaro nel post partita, a caldo, dopo i 5 gol incassati al Maradona: "Non dobbiamo deprimerci, dobbiamo reagire" il senso delle parole del tecnico livornese. E il calcio offre sempre un'opportunità di ricominciare: l'altra occasione si chiama Monza, all'Allianz Stadium, giovedì sera in Coppa Italia.