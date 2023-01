Moviola Napoli-Juventus: Osimhen, manata involontaria a Locatelli

TORINO- Consueta direzione all’inglese per Daniele Doveri, che al Maradona dispensa – con successo – pochi fischi e un solo cartellino giallo. Qualche timida protesta bianconera in occasione della prima e della terza rete del Napoli, ma in entrambe le occasioni il gol è regolare. Sul momentaneo 1-0, infatti, Chiesa tiene in gioco Osimhen sulla ribattuta di Szczesny al tiro in acrobazia di Kvaratskhelia, mentre sulla conclusione del 3-1 di Rrhamani il nigeriano copre la visuale all’estremo difensore della Juventus, ma Milik è alle sue spalle.