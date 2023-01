Napoli-Juventus, la diretta: segui la partita in tempo reale

NAPOLI - Tutto pronto allo stadio Diego Armando Maradona: la lanciatissima Juventus di Massimiliano Allegri, reduce da otto vittorie consecutive - tutte senza subire reti - fa visita al Napoli di Luciano Spalletti capolista della Serie A, con l'obiettivo di ridurre lo svantaggio dalla vetta a soli quattro punti. Fari puntati su Arek Milik: il grande ex della sfida ha vestito la maglia azzurra dall'estate 2016 al gennaio 2021, segnando 48 gol in 122 presenze ufficiali in tutte le competizioni. In bianconero è già a quota 7 - che sarebbero otto contando quello clamorosamente annullato contro la Salernitana - in appena 19 apparizioni.