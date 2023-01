Juventus, Chiesa non può essere un caso

Partiamo da un presupposto che deve essere chiaro, nella confusione che gira attorno alla Juventus nelle ore successive alla scoppola di Napoli: Federico Chiesa non può e non deve diventare un problema. Semmai è la soluzione, però va trovata una soluzione tattica e chi può e deve farlo ha nome e cognome: Massimiliano Allegri. E la scelta non può e non deve essere quella di schierarlo da esterno di destra a tutta fascia nel 3-5-2, in un ruolo in cui ha dimostrato di faticare, per di più in una partita decisiva per alimentare le speranze, ormai evaporate, di riaprire la lotta per lo scudetto. Certo, la Juventus non si troverà sempre di fronte un treno in corsa come Kvaratskhelia, supportato egregiamente da Mario Rui sulla corsia mancina del Napoli, tuttavia che per Chiesa quello non sia il ruolo adatto a esaltarne le qualità non è una notizia di queste ore. Ha già giocato in quella zona di campo in carriera, perché si è sempre messo a disposizione delle richieste dei vari tecnici, ma è in altri sistemi che il figlio d’arte può davvero tornare a essere un valore aggiunto.