Cristiano Ronaldo o Messi, la Juventus e il goat social

È iniziata con una doppietta l'avventura di Ronaldo con la maglia dell' Al Nassr. Il fuoriclasse portoghese, che ha saltato le prime due partite del club saudita per squalifica, ha preso parte all'amichevole di lusso contro il suo rivale di sempre, Leo Messi . Al King Fahd International Stadium di Riad si è giocata la partita tra il Paris Saint-Germain e una selezione All Stars del campionato saudita (composta da giocatori di Al Hilal e Al Nassr, la squadra di CR7).

La partita è stata un vero e proprio show: nove gol in totale, uno di Messi e doppietta di Ronaldo. La prima di CR7 in Arabia Saudita ha scatenato anche la reazione della Juve che ha lasciato un commento sotto un post Instagram dell'Al Nassr. Nessuna parola, ma un'emoticon, la più simbolica che ci possa essere: la capra, simbolo per antonomasia del GOAT.