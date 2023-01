Juve, Kean e le critiche: il messaggio di sostegno di McKennie

Dall'asse McKennie-Kean è nato il primo gol della Juventus contro il Monza. Ormai il centrocampista statunitense e l'attaccante azzurro passano molto tempo insieme, anche fuori dal campo, come in occasione del Capodanno festeggiato a Milano con Leao. Oltre a una grande amicizia, alcune volte condividono anche le critiche che arrivano da una parte dei tifosi della Juve. E proprio dopo la partita contro il Monza, i due giocatori hanno voluto mandare un messaggio social, nemmeno troppo enigmatico. "La gente continua a giocare con quello sbagliato. Non uno di loro..."- ha scritto Moise a corredo di una foto dell'esultanza. McKennie ha scelto una foto proprio insieme al suo amico Kean per dimostrargli il proprio sostegno: "Non lo sanno, quindi lasciali parlare"- ha scritto il centrocampista americano.