Cassano attacca Allegri: "Pure un barista può allenare la Juventus"

Cassano su Allegri: "A giugno gli daranno il benservito"

Intanto Adani in sottofondo in modo sarcastico ironizza sulla débâcle contro i brianzoli: "Ah non era il Barcellona? Era il Monza? Sembrava il Barcellona". "Per me c’è qualcosa che non va - continua Nesta -. Il gioco deve migliorare, soprattutto il possesso, non puoi difendere sempre sennò lo fai sott’acqua, perdi coraggio. Per me più idee quando hai la palla sennò…". Poi riprende la parola Fantantonio che parla del periodo al Milan insieme a Nesta, quando a guidare i rossoneri c'era proprio Allegri: "Io continuo a dirlo. Io l’ho avuto due anni con te… lui si dedicava a niente. Nel senso: ‘Pirlo decidi, Sandro e Thiago Silva difendete'. Perché nello specifico ha sempre allenato dei giocatori stratosferici dove si andava ad interpretazione e si vincevano le partite. Lo ha fatto anche nei cinque anni di Juve. Però quando lui deve dare un’idea, far giocare la squadra e anche evolversi, lui è rimasto ancora a quel tipo di calcio e quel tipo di giocatori. Il Monza gli ha fatto una faccia così, e io non posso pensare che con quella squadra là e poi le dichiarazioni dove dice che si deve salvare. Sta facendo una fatica allucinante da un anno e mezzo, non riesce a fare tre passaggi. O lui si evolve o farà fatica, a giugno gli daranno il benservito. Dovrà farsi aiutare perché io conosco il suo staff… Il suo staff fa una fatica allucinante. O devi capire che metti delle persone competenti che t’aiutano e devi essere umile per essere aiutato perché il calcio è andato avanti. Altrimenti rimani indietro e fai una fatica allucinante".