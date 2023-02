Commisso attacca Cairo e la Juventus: "Calcio italiano malato" VIDEO

TORINO - Torna a parlare Rocco Commisso. E come sempre il presidente della Fiorentina è un fiume in piena, senza filtri. Nonostante la vittoria della Viola contro il Torino in Coppa Italia, al termine della partita è scuro in volto il patron italo-americano del club gigliato. Tanto che sceglie di togliere dei sassolini dalla scarpa, attaccando prima il presidente granata Cairo e poi il calcio italiano in generale: "Troppe critiche nei confronti della Fiorentina? Qui in Italia piace criticare e fare poco. Quando vedo che il Corriere Fiorentino, il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport che sono controllati da uno che è il padrone del Torino, fanno questi stupidi articoli penso che si devono vergognare. Io non ho i giornali qui in Italia, ma non è giusto che i giornali di un altro presidente critichino un’altra squadra. Vediamo se si sveglia qualcuno. La Gazzetta dello Sport mi ha dato del mafioso, quando i mafiosi veri fanno gli imbrogli qui in Italia e nessuno lo dice".

Commisso all'attacco - Guarda il video