La Coppa Italia ci ridà la Juventus

La Coppa Italia non è importante: è l’unica cosa che conta, nel surreale scenario in cui si muove la Juventus, intesa come squadra. Ed è sferzante l’effetto di una competizione che può essere vinta e nella quale la giustizia sportiva non può incidere: rispetto alla disastrosa prestazione contro il Monza cambiano l’atteggiamento, l’impegno, l’orgoglio e tanto basta ai bianconeri per andare in semifinale e regalarsi due sfide contro l’Inter. Intendiamoci, non è che la Juventus abbia dato spettacolo, ma è parsa più squadra e ha messo molta più determinazione della Lazio. Di questi tempi non è poco ed è comunque sufficiente per consolidare la compattezza di un popolo sballottato quasi più della squadra. La Coppa Italia restituisce la Juventus alla sua gente, che nel momento di difficoltà sta trovando un senso di appartenenza che quasi non avevano dato i nove scudetti di seguito, fenomeno interessante, ma certamente non strano.

Certo, rimane il rischio di vedere nuovamente evaporare la volontà con il ritorno al campionato, perché quello è un mondo senza gravità per la Juventus, un racconto di fantascienza nel quale non ci sono le dimensioni convenzionali, ma si galleggia nel nulla in attesa che qualcuno decida il destino, fra voci di corridoio che si inseguono e raccontano storie sempre più tortuose e complesse. Essendo giustizia sportiva, che sta al diritto come gli oroscopi all’astronomia, è impossibile elaborare una previsione attendibile. Gira voce che per la cosiddetta “manovra stipendi” possono bastonare duro: dai 20 ai 30 punti di penalizzazione. Ma gira anche la voce esattamente contraria, ovvero che i punti saranno molti meno. Gira voce che la sentenza dei -15, presto sotto il vaglio del Collegio di Garanzia del Coni, possa essere ribaltata o, quanto meno, rimandata al Caf. Ma gira anche la voce che quel quindici rimarrà e sarà la base per una penalizzazione che comporterebbe, eventualmente, uno strascico di punti in meno anche nel prossimo campionato.