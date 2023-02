Salernitana-Juve, la partita di Nicolussi Caviglia: Allegri lo osserva

Salernitana-Juventus non può essere un partita come tutte le altre per Nicolussi Caviglia. Il centrocampista agli ordini di Nicola si sta preparando ad affrontare la squadra che l'ha visto crescere. Passato ai campani nel mercato invernale dopo l'ottimo avvio con il Sudtirol in B, per il classe 2000 è la prima volta contro i bianconeri. L'impatto con la Serie A è stato sin da subito buono e positivo, in gol contro l'Atalanta nell'8-2 del Gewiss Stadium, sa come si segna alle sue ex squadre. Chiedere al Parma, visto che con la maglia degli altoatesini ha firmato, con il gol vittoria, la sfida contro i gialloblù.