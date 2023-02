Festival Juve: dopo 115 giorni Vlahovic è tornato (e non solo lui)

Dusan Vlahovic non segnava in campionato dal 15 ottobre dell'anno scorso, gol al Toro nel derby e non firmava una doppietta dal 3-.0 al Sassuolo, nella prima giornata di campionato. Per uno che di mestiere fa il bomber, questi 115 giorni devono essere stati un'eternità, scandita dal tormento della pubalgia, il nemico più infido di un giocatore. Tanto che anche al Mondiale ha tormentato il bianconero, risucchiato nella delusione della sua Serbia. La Juve di Salerno ha regolato l'avversario nei primi sessanta minuti e, per la prima volta in questa stagione, ha realizzato tre gol in trasferta. La squadra si è rilassata un po' nell'ultima mezz'ora, tanto da suscitare l'irritazione di Allegri che, giustamente, non ha dimenticato la brutta figura con il Monza e non vuol sentir parlare di cali di concentrazione. Vlahovic è tornato brillante, incisivo, pronto a colpire alla prima occasione, coadiuvato da Di Maria che, alla buon'ora, sta ingranando. Il primo tempo del campione del mondo è stato degno della sua fama e generoso è stato il gesto di cedere a Vlahovic l'esecuzione del rigore, ricevendo in cambio la gratitudine di Dusan e il consenso degli altri compagni che hanno visibilmente apprezzato.