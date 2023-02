Plusvalenze Juventus, la metafora del divieto di sosta per capire la vicenda

L’anno scorso un vigile voleva fare una multa a me e altri condomini dicendo che avevamo posteggiato in divieto di sosta. Noi abbiamo osservato che in quel punto non c’erano cartelli di divieto. Siamo andati dal giudice di pace che ha accolto il nostro ricorso riconoscendo che non c’era alcun divieto. Il vigile ha fatto appello ma anche in secondo grado il giudice gli ha dato torto, seppure cambiando motivazione: forse il divieto c’era ma il vigile non lo aveva provato. Pensavo che la cosa fosse finita. Ma in seguito il poliziotto del mio quartiere, che ha detto pubblicamente di odiarmi, ha passato al vigile alcuni miei whatsapp in cui io dicevo ai miei amici: qui non c’è mai posteggio, spesso mi tocca lasciare l’auto in divieto di sosta. Così il vigile ha chiesto la revocazione della sentenza alla corte d’appello che stavolta gli ha dato ragione perché con quei whatsapp il divieto di sosta risultava provato. Ma non solo: siccome io stesso ho detto ai miei amici che la lascio spesso in divieto di sosta, mi ha accusato di essere un delinquente seriale e invece di infliggermi la multa per divieto di sosta mi ha sequestrato l’auto. Agli altri condomini invece è andata bene: per loro la sentenza di assoluzione è stata confermata perché nessun poliziotto di quartiere aveva trasmesso i loro whatsapp e quindi non c’erano le prove del divieto di sosta, sebbene avessero lasciato l’auto nello stesso punto della mia.