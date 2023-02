Juve, Allegri e la sentenza di Napoli: la frase in conferenza

TORINO - Un lapsus subito chiarito, che vista la celebre ironia livornese di Massimiliano Allegri poteva trarre qualcuno in inganno. Solo poche settimane fa il tecnico bianconero sorrideva in tv ricordando il dna giocoso dei suoi natali, i falsi Modigliani e piazzava una battuta sulla bellissima cravatta di Grassani, di un azzurro splendido - talmente accecante forse da costringere l'avvocato del Napoli a cambiare abbigliamento per passare da una trasmissione all'altra. Oggi un'altra frase di Max, in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Fiorentina, è tornata a far sorridere per qualche momento i social. Quando al tecnico in sala gli è stato chiesto come vedesse la sua squadra in questo momento, ha dichiarato. "C'è stato un momento di assestamento, i ragazzi sono stati molto bravi ad adattarsi. Normale che, dopo la sentenza di Napoli, ci è arrivata la mazzata addosso...siamo stati bravi a reagire con l'Atalanta..."