Juventus, il tridente c'è e funziona. E il cuore è grande

TORINO – Il tridente di Max Allegri funziona . Certo, è migliorabile, come del resto la condizione dei suoi interpreti, ma la prima è buona. E le chiavi sono due: il lavoro costante di inserimento di Filip Kostic , tra i più brillanti nella manovra offensiva, e lo spirito di sacrificio di Angel Di Maria , che avrà anche perso qualche pallone, ma che a tratti si è trasformato in Di Magia .

Vlahovic avrebbe pure realizzato la rete del 2-0 , su assist del connazionale Kostic, se il fuorigioco automatico non glielo avesse cancellato per una questione di millimetri. Chiesa è partito con grande energia , perdendo brillantezza con il trascorrere dei minuti (e uscendo arrabbiato alla sostituzione); Di Maria ha arretrato spesso il baricentro , agendo anche da mezzala con libertà di creare. E dal suo piede è arrivato il vantaggio di Rabiot.

Anche il cuore

Ma in generale, al netto del buon impatto del cambio di sistema di gioco, dal 3-5-2 al 3-4-2-1, la Juventus ha dimostrato di metterci pure cuore e voglia: sa soffrire (con il gol annullato a Castrovilli nel finale che sarebbe valso il pari) ed è tornata a blindare la difesa per due partite consecutive (Bremer ammonito, salterà lo Spezia) per una vittoria di corto muso, come piace ad Allegri.